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16:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области растут в цене сахар, капуста, огурцы

Волгоградстат опубликовал итоги еженедельного мониторинга цен на основные продукты питания в регионе, сообщает ВДТВ.

С 19 по 26 июня подешевели картофель, гречневая крупа и томаты. Упали цены от 2,8 до 5,4%. Выросли в цене огурцы, морковь, яблоки. Растет в цене сахар-песок, килограмм которого стоит в среднем 41,49 рубля.

На 15% выросла цена на белокочанную капусту, килограмм которой стал стоить 45,57 рублей, при том что неделю назад она стоила 39 рублей.

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