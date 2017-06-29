В Волгоградской области растут в цене сахар, капуста, огурцы

С 19 по 26 июня подешевели картофель, гречневая крупа и томаты. Упали цены от 2,8 до 5,4%. Выросли в цене огурцы, морковь, яблоки. Растет в цене сахар-песок, килограмм которого стоит в среднем 41,49 рубля.

На 15% выросла цена на белокочанную капусту, килограмм которой стал стоить 45,57 рублей, при том что неделю назад она стоила 39 рублей.