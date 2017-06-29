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14:53 (мск), источник: Калининград.Ru

С 1 июля в Калининграде увеличится плата за отопление

Тариф вырастет на 3,4% и составит 2264,54 рубля.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде вырастет плата за теплоснабжение. Новый тариф будет почти на 75 рублей больше, чем в прошлом отопительном сезоне.

С 1 июля утверждённый тариф, который вступает в силу, составляет 2264 рубля и 54 копейки с учётом НДС. Рост тарифа к тому, который применялся, составляет 3,4%, — рассказал замдиректора «Калининградтеплосети» Дмитрий Ротарь на брифинге в четверг, 29 июня.

Представитель предприятия пояснил, что 5,1% тарифа приходится на материалы и ремонт оборудования, 13,6% — на зарплаты сотрудников ресурсоснабжающей организации, 10,9% — на налоги и амортизацию, 1,2% — на проценты по кредитам, 63,7% — на топливо, 5% — на выпадающие расходы и 0,5% — прибыль.

Отметим, что в отопительном сезоне 2016−2017 годов тариф на теплоснабжение в Калининграде составлял 2190,08 рубля.

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