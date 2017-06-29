Челябинская область направит дополнительно 2,9 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников

Соответствующее решение принято депутатами Законодательного собрания области 29 июня 2017 года.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, 2 миллиарда 887 миллионов рублей были зарезервированы в областном бюджете текущего года ещё на этапе его формирования. «Теперь эти деньги распределены с учетом появившихся статистических данных о том, какой уровень оплаты труда должен быть достигнут по тем или иным категориям бюджетников», — уточнил глава минфина.

Наибольшая сумма будет направлена на повышение зарплаты работников системы образования — 1,2 миллиарда рублей, для системы здравоохранения выделено 0,8 миллиарда рублей, для работников учреждений культуры — 100 миллиона рублей и для социальной сферы — 400 миллионов рублей.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш отметил, что принятое решение позволит выполнить в полном объеме все индикативы по росту заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами президента Владимир Путина.