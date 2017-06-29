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15:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проживает семь миллиардеров

УФА, 29 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Семеро жителей Башкирии зарегистрировали доход более 1 млрд рублей, по данным промежуточных итогов декларационной кампании УФНС по РБ. Миллиардеров в республике в 2016 году стало на одного больше, чем в предыдущий период. Граждан, зарегистрировавших доход в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн — трое, в прошлый раз их было семь. Доход от 10 до 100 млн рублей показали 416 жителей республики — на 11 больше. От 1 млн до 10 млн рублей получили 16 689 человек — больше прошлогоднего количества на 4 637. Итого, в Башкирии проживает 17 108 миллионеров разного калибра.

Источник: Reuters

На 1 июня жители республики предоставили в налоговые инспекции 185 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. «Наибольшее количество деклараций традиционно предоставляется для получения имущественных и социальных вычетов по НДФЛ. Таких документов было подано около 100 тысяч», — прокомментировали в УФНС по РБ.

46 тысяч деклараций представили граждане, получившие в 2016 году доходы от продажи квартир, машин, иного имущества, бывшего в собственности менее минимального срока владения, также от сдачи имущества в аренду. С доходов граждан удержан налог на общую сумму 566 млн. рублей (больше показателя прошлого года на 10,8%) — в среднем 12,3 тысяч рублей с декларации.

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