В Башкирии проживает семь миллиардеров

На 1 июня жители республики предоставили в налоговые инспекции 185 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. «Наибольшее количество деклараций традиционно предоставляется для получения имущественных и социальных вычетов по НДФЛ. Таких документов было подано около 100 тысяч», — прокомментировали в УФНС по РБ.

46 тысяч деклараций представили граждане, получившие в 2016 году доходы от продажи квартир, машин, иного имущества, бывшего в собственности менее минимального срока владения, также от сдачи имущества в аренду. С доходов граждан удержан налог на общую сумму 566 млн. рублей (больше показателя прошлого года на 10,8%) — в среднем 12,3 тысяч рублей с декларации.