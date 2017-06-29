В Башкирии проживает семь миллиардеров
УФА, 29 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Семеро жителей Башкирии зарегистрировали доход более 1 млрд рублей, по данным промежуточных итогов декларационной кампании УФНС по РБ. Миллиардеров в республике в 2016 году стало на одного больше, чем в предыдущий период. Граждан, зарегистрировавших доход в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн — трое, в прошлый раз их было семь. Доход от 10 до 100 млн рублей показали 416 жителей республики — на 11 больше. От 1 млн до 10 млн рублей получили 16 689 человек — больше прошлогоднего количества на 4 637. Итого, в Башкирии проживает 17 108 миллионеров разного калибра.