В Москве открыт ТПУ «Солнечная»
Также после реставрации открылся Красный зал Киевского вокзала.
Также после реставрации открылся Красный зал Киевского вокзала.
В Москве представили электропоезд нового поколения «Иволга», открыли ТПУ «Солнечная» и завершили реставрацию Красного зала на Киевском вокзале. Сергей Собянин осмотрел новые объекты.
«Сегодня мы запускаем здесь сразу два проекта. Первый проект — это новая платформа, это, по сути, вокзал, который будет работать на Солнцево и Переделкино. И второй проект — более важный, более серьезный — мы получили от машиностроителей новый отечественный подвижной состав “Иволга”, который не уступает лучшим новейшим поездам, изготовленным тем же Siemens. Это очень важно, потому что речь идет о новых рабочих местах, локализации, ну и, естественно, о комфорте передвижения пассажиров», — отметил Мэр Москвы.
Сергей Собянин подчеркнул, что развитие пригородного сообщения является важным для Москвы: «Стараемся продолжать работу по улучшению сервиса и скорости передвижения. Недавно был завершен первый проект на Киевском направлении. За счет этого на 25 процентов была увеличена интенсивность движения в часы пик».
Одновременно со строительством пересадочного узла была проведена полная реновация пассажирских платформ. «Такая программа осуществляется компанией уже несколько лет. И планируется базово завершить все объекты на территории Москвы до конца 2018 года», — рассказал генеральный директор ОАО ЦППК Михаил Хромов.
«ЦППК, которая является перевозчиком, закупила два таких поезда в этом году и планирует до конца 2018 года полностью оснастить такими поездами все направления экспресс на Киевском направлении», — добавил он.
В следующем году на Киевском направлении также начнется строительство несколько новых станций и четвертого пути. «Мы уже завершаем проектирование остановочных пунктов Минская, Аминьевская. Ведем заключительные работы по Санину, где будет такой комплекс. Практически мы со следующего года приступим к реализации этого проекта», — доложил
Киевское направление МЖД обеспечивает перевозки пассажиров между Москвой и Сколковом, Солнцевом, Кокошкином, Крёкшином, Внуковом, Апрелевкой,
С 2011 года правительство Москвы совместно с Московской областью, ОАО «РЖД» и
Провели капитальный ремонт Киевского вокзала и благоустроили привокзальную площадь Европы. В частности, значительно упростили проход к пригородным электропоездам. Для этого закрыли прямой выход из метро через три лестницы, а турникеты перенесли в
С 2013 года сделали ремонт 19 таких остановочных пунктов Киевского направления, как Сколково, Внуково, Толстопальцево, Крёкшино, Рассудово, Поселок Киевский,
1 августа 2013 года открыли пассажирское движение электропоездов на участке Киевский вокзал — Новопеределкино.
С 2 июля 2016 года ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) увеличила число поездов на Киевском направлении — до 25 процентов в часы пик. В результате дополнительно создали свыше 26 тысяч пассажирских мест в сутки.
19 из 47 поездов (40 процентов), курсирующих на этом направлении, являются составами нового поколения. В 2017 году поставят еще девять составов, а в 2018-м — 11.
В результате модернизации инфраструктуры пассажиропоток на Киевском направлении МЖД вырос на 36,5 процента по сравнению с 2010 годом. В 2016 году пригородные поезда перевезли 32,5 миллиона пассажиров (в 2010 году — 23,8 миллиона пассажиров).
Ключевым проектом ближайших лет на Киевском направлении МЖД станет строительство станций Минская, Аминьевская и Санино. На станции Минская сделают пересадку на одноименную станцию
ТПУ «Солнечная» — новый вокзал и автобусная станция
Платформа Солнечная расположена на Киевском направлении МЖД между станциями Сколково и Переделкино. Ее открыли в 1899 году (до 1965 года она называлась Суково). Она является крупным транспортным узлом, где формируют товарные поезда. Также это остановочный пункт пригородного сообщения и конечная 10 маршрутов наземного пассажирского транспорта.
ТПУ «Солнечная» пользуются порядка 100 тысяч человек в неделю. Большинство пассажиров — жители района Солнцево и работники расположенного поблизости инновационного центра «Сколково».
С апреля 2014 года по июнь 2017 года построили современный капитальный ТПУ «Солнечная» в виде крытого пешеходного моста. Он заменил старый, отслуживший свой срок и уже не отвечающий современным требованиям пешеходный мост. Демонтаж старого моста планируют провести осенью этого года.
В здании нового ТПУ общей площадью две тысячи квадратных метров есть просторная теплая зона ожидания для пассажиров. Там установили современные системы теплоснабжения, освещения, кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной безопасности, а также электронное табло с информацией о времени прибытия транспорта. В ТПУ обеспечили комфортный доступ для маломобильных граждан, установлено два лифта. Скоро здесь заработают торговые павильоны и другие объекты сопутствующих услуг.
Также во время строительства провели капитальный ремонт железнодорожных платформ станции Солнечная. В частности, установили современное светодиодное освещение, систему видеонаблюдения, навесы, которые покрывают более 50 процентов площади платформ. Это также является дополнительным фактором комфорта.
Подрядчиком выступило АО «Мосметрострой».
Ожидается, что после открытия нового ТПУ «Солнечная» пассажиропоток вырастет в 1,5 раза — с 3,7 миллиона до 5,5 миллиона человек в год.
Поезда нового поколения «Иволга»
В 2017 году Центральная пригородная пассажирская компания закупила два электропоезда нового поколения серии ЭГ2Тв «Иволга». В первую очередь эти поезда будут использовать для пригородных
Электропоезд «Иволга» будет развивать скорость до 120 километров в час. Гарантированный срок службы поезда — до 40 лет. В составе пять вагонов общей вместимостью свыше 1250 человек. Компоновка салонов (2 + 1) оптимальна для городской электрички, курсирующей на короткие расстояния. Она обеспечивает соотношение стоящих и сидящих пассажиров 70 на 30 процентов в часы пик. Возможно изменение числа вагонов поезда в диапазоне от четырех до 14.
Поезда «Иволга» оснащены:
Кузова головных вагонов имеют
Для предотвращения неконтролируемого скатывания есть автоматический стояночный тормоз, способный удержать электропоезд с максимальной нагрузкой на уклоне до 30 процентов.
Предусмотрен сквозной проход между вагонами. Так как внешних поручней и подножек нет, на поезде не смогут ездить зацеперы.
Для комфорта пассажиров вагоны оборудованы информационными табло с указанием времени, маршрута следования и наименования ближайшей станции. Здесь есть мягкие сиденья, крючки для одежды (на боковых стенах около пассажирских кресел), стеллажи для малогабаритной ручной клади, удобные поручни.
Благодаря технологии пневмоподвешивания электропоезд отличается повышенной плавностью хода, уровень шума и вибрации снижен на 30 процентов.
Для маломобильных пассажиров в поезде сделаны широкие двери и сквозные межвагонные проходы. В головных вагонах для них оборудованы специальные места и туалеты. Есть устройства для быстрого и надежного крепления инвалидных колясок.
В целом уровень комфорта и безопасности в вагонах электропоезда «Иволга» не ниже, чем в поездах «Ласточка», курсирующих по МЦК.
Закупка поездов нового поколения «Иволга» — это часть программы обновления подвижного состава пригородного железнодорожного сообщения. Всего до 2030 года планируют закупить не менее 250 новых пригородных электропоездов (2475 вагонов). С 2011 по 2017 год на линию поставили 64 поезда (692 вагона).
Новый зал Киевского вокзала
Строительство Красного (кассового) зала Киевского вокзала завершили в 1941 году. Автор проекта — архитектор Дмитрий Чечулин. Свое название зал получил
Через Красный зал пассажиры со станции метро «Киевская» проходят к пригородным электричкам, поездам дальнего следования, а также выходят в город. Ежедневно им пользуются более 66 тысяч человек, в том числе 8,5 тысячи в утренний час пик.
В течение семи месяцев, с ноября 2016 года по май 2017 года, по заказу Московского метрополитена провели комплексную реставрацию Красного зала.
Проект реставрации подготовлен на основе
В зале восстановили лестничные сходы, отремонтировали стены и пол. Помещению вернули исторический облик: стены облицевали мрамором, восстановили художественную лепнину, декоративную живопись, люстру и бра. Установили двери и окна, сделанные по оригинальным чертежам.
Кроме того, во время реставрации убрали торговые объекты, которые мешали проходу пассажиров. Свободное пространство зала увеличили вдвое.
В нишах, которые
В зале появились элементы навигации на русском и английском языках. Кроме того, модернизировали систему энергоснабжения. Подрядчиком выступило ООО «ТМ “Китеж”».