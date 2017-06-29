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17:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В аэропорту Геленджика открыли новые авиарейсы

В рамках летнего расписания из аэропорта Геленджик открыто пять новых направлений в другие города России.

Количество полетов тем самым увеличилось на 98 рейсов за летний период 2017 года, составив в общей сложности 1391.

С 13 июня открыта полетная программа в Казань по вторникам и субботам. С 14 июня по средам начали выполняться рейсы в Уфу. С 15 июня Геленджик начал принимать рейсы из Белгорода, с частотой полетов один раз в неделю, по четвергам. С 17 июня, по субботам, выполняются рейсы в Пермь.

Новое направление Самара — Геленджик начнет действовать с 30 июня. Пассажиры смогут воспользоваться новым рейсом по понедельникам и пятницам. Авиасообщение по этим маршрутам продолжится до конца сентября, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

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