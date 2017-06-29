В аэропорту Геленджика открыли новые авиарейсы

Количество полетов тем самым увеличилось на 98 рейсов за летний период 2017 года, составив в общей сложности 1391.

С 13 июня открыта полетная программа в Казань по вторникам и субботам. С 14 июня по средам начали выполняться рейсы в Уфу. С 15 июня Геленджик начал принимать рейсы из Белгорода, с частотой полетов один раз в неделю, по четвергам. С 17 июня, по субботам, выполняются рейсы в Пермь.