Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Певец Кирилл Андреев рассказал о последних месяцах Яковлева
От чего вас спасет спиннер
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Российская банковская карта «Мир» приходит в Волгоград

Российская банковская карта «Мир» приходит в Волгоград.

К 1 июля все кредитно-финансовые учреждения, работающие с банковскими картами должны обеспечить прием карт «Мир» во всех своих устройствах, сообщает ВДТВ со ссылкой на Банк России.

О том, какова ситуация с возможностью использования карт «Мир» рассказывает директор Департамента платежной системы Банка России Алла Станиславовна Бакина.

По данным Аллы Бакиной, уже сейчас 99% банкоматов и терминалов в торговых точках принимают карту «Мир». Крупные банки давно готовы работать с «Миром». К 1 июля все банки должны подготовить прием карт «Мир» в своих устройствах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
СМИ узнали о просьбе Трампа подготовить список уступок России
Букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Кубка конфедераций
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
EBU: Украина будет наказана за отсутствие РФ на «Евровидении»
Продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки
Власти Ирака заявили о полном освобождении Мосула от ИГ
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы 29 июня польской актрисе, сыгравшей легендарную балерину Матильду Кшесинскую в фильме Алексея Учителя, исполняется 25 лет. Рассказываем, за что нужно полюбить ее уже сейчас, пока это не стало мейнстримом
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь