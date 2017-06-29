Российская банковская карта «Мир» приходит в Волгоград
Российская банковская карта «Мир» приходит в Волгоград.
Российская банковская карта «Мир» приходит в Волгоград.
К 1 июля все
О том, какова ситуация с возможностью использования карт «Мир» рассказывает директор Департамента платежной системы Банка России Алла Станиславовна Бакина.
По данным Аллы Бакиной, уже сейчас 99% банкоматов и терминалов в торговых точках принимают карту «Мир». Крупные банки давно готовы работать с «Миром». К 1 июля все банки должны подготовить прием карт «Мир» в своих устройствах.