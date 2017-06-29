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16:56 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Сдача обновленного участка Третьей Продольной магистрали намечена на ноябрь 2017 года

Третью Продольную магистраль будут ремонтировать преимущественно в ночное время. Такой режим реконструкции решили установиться в связи с жаркой погодой.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Днем температура воздуха в Волгограде достигает +40 градусов. Выездное совещание на объекте 29 июня провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Ремонт идет в границах улиц Менделеева и Неждановой. Работами охвачен одиннадцатикилометровый участок трассы. Она обеспечивает вывод транзитного транспорта с основных городских магистралей. Ремонт Третьей Продольной начался чуть больше месяца назад, темпы оцениваются как хорошие. Сейчас дорожники ведут работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя асфальтобетона.

На сегодняшний день укладка выравнивающего слоя произведена на 180 тысячах квадратных метрах, это больше половины запланированного участка. Особое внимание — контролю качества работ. С каждой тысячи квадратных метров уложенного покрытия эксперты берут пробы асфальтобетона. На объекте планируется демонтаж разделительных полос — вместо них установят барьерные ограждения. Сдача объекта намечена на ноябрь 2017 года.

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