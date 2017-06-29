«Уральские авиалинии» довезут екатеринбуржцев до Калининграда

Авиакомпания «Уральские авиалинии» свяжет прямым рейсом Екатеринбург и Калининград. Самолеты начнут летать по новому маршруту с 21 июля 2017 года — по вторникам и пятницам.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, билет в одну сторону обойдется в сумму от 6000 рублей.

Калининград называют самым европейским городом РФ, там соседствует средневековая Европа и современная Россия.

Любители природы отведут душу в песчаных дюнах или на Куршской косе. Чтобы насладиться Балтийским морем, можно выбрать один из курортных городков Калининградской области — Янтарный, Зеленоградск, Балтийск или Светлогорск. Поклонников активного отдыха ждет конный турнир на ипподроме Георгенбург. Также ежегодно запад России принимает соревнования международного класса по пляжному футболу и волейболу.