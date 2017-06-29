«Уральские авиалинии» довезут екатеринбуржцев до Калининграда
Без пересадок.
Без пересадок.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» свяжет прямым рейсом Екатеринбург и Калининград. Самолеты начнут летать по новому маршруту с 21 июля 2017 года — по вторникам и пятницам.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Калининград называют самым европейским городом РФ, там соседствует средневековая Европа и современная Россия.
Любители природы отведут душу в песчаных дюнах или на Куршской косе. Чтобы насладиться Балтийским морем, можно выбрать один из курортных городков Калининградской области — Янтарный, Зеленоградск, Балтийск или Светлогорск. Поклонников активного отдыха ждет конный турнир на ипподроме Георгенбург. Также ежегодно запад России принимает соревнования международного класса по пляжному футболу и волейболу.
Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в