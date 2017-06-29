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15:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Министра иностранных дел Германии поразило производство комбайнов в Краснодаре

Министра иностранных дел Германии поразило производство комбайнов на заводе в Краснодаре.

Зигмар Габриэль вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посетили цеха по выпуску сельхозтехники компании «Клаас». Главе внешнеполитического ведомства показали весь цикл производства: от металлообработки до сборки машин. Вся работа полностью соответствует немецким стандартам, заметил Зигмар Габриэль. И добавил, что завод не случайно находится на Кубани.

— Краснодарский край — это регион с огромным экономическим потенциалом. Здесь отличная плодородная земля и мощное сельское хозяйство. Немецкое предприятие инвестировало сюда более 150 миллионов евро. И это главное доказательство того, что иностранный бизнес доверяет экономике Кубани, — сказал Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии.

Уровень локализации производства на заводе более 50 процентов. Также Вениамин Кондратьев и Зигмар Габриэль посетили соревнования по уличному футболу. Турнир среди юных спортсменов проходит на площадке около Экспограда. Чемпионат запланирован в рамках конференции городов-партнеров России и Германии. Состязания нацелены на развитие толерантности среди молодежи. Всего участие в соревнованиях принимают более 300 немецких и российских спортсменов. При этом они могут сами выбрать, сколько игроков будет в каждой команде.

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