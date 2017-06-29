Министра иностранных дел Германии поразило производство комбайнов в Краснодаре

Зигмар Габриэль вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посетили цеха по выпуску сельхозтехники компании «Клаас». Главе внешнеполитического ведомства показали весь цикл производства: от металлообработки до сборки машин. Вся работа полностью соответствует немецким стандартам, заметил Зигмар Габриэль. И добавил, что завод не случайно находится на Кубани.

— Краснодарский край — это регион с огромным экономическим потенциалом. Здесь отличная плодородная земля и мощное сельское хозяйство. Немецкое предприятие инвестировало сюда более 150 миллионов евро. И это главное доказательство того, что иностранный бизнес доверяет экономике Кубани, — сказал Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии.