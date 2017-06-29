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15:56 (мск), источник: РИА Новости

ФАС пригрозила продавцам бензина в Крыму штрафами за высокие цены

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пригрозил продавцам бензина в Крыму «безумными штрафами» за необоснованно высокие цены. По его мнению, цены на бензин в Крыму должны быть близки к московским.

Источник: РИА "Новости"

«Я вообще считаю, что цена в Крыму примерно должна ориентироваться на цену в Москве. Там разные конкурентные условия, но там есть очень много факторов удешевизны, можно примерно это посчитать», — сказал Артемьев журналистам.

«Но им надо снижать не на рубль, конечно, значительно больше, потому что они улетели вперед. И пока они не доведут цену до экономически обоснованных цен, мы будем их долбать, причем безумными совершенно штрафами. Если нужно, будем разорять их собственников, которые ведут себя неприлично, чтобы другие собственники приходили, покупая этот бизнес, вели свою приличную политику, чтобы люди были довольны, и бизнес крымский не страдал от высоких цен на нефтепродукты», — добавил он.

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