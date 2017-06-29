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16:25 (мск), источник: Фонтанка

Набережную Мойки и Конюшенное ведомство отремонтируют к осени 2018 года

Работы по противоаварийному ремонту здания «Конюшенного ведомства» и капремонту левого берега набережной Мойки рядом с этим памятником архитектуры проведут в 2018 году. Ведомство должно стать современным музеем.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

О правительственных решениях 29 июня сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Чиновник провел отдельное совещание с главами КРТИ, комитета по культуре, представителями комитета по охране памятников и Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На данный момент разработан новый проект концепции развития Конюшенного ведомства — этим занимались Государственный музей истории Санкт-Петербурга совместно с комитетом по культуре. Предполагается, что здание должно сохранить общий вид и при этом функционировать в качестве современного городского музейного центра. Противоаварийные работы решено увязать с капремонтом набережной Мойки выше по течению. Предполагается, что первый этап (непосредственно связанный со зданием) закончат до конца марта 2018. Речь идет об открытии северной галереи Конюшенного ведомства, а также мероприятиях по стенам, фундаменту, колоннам, перекрытиям, выполнении гидроизоляции, укреплении кирпичной кладки и штукатурки и др. После этого приступят к ремонту набережной — его завершат к сентябрю 2018 года.

Ранее проектную документацию по набережной разработало по заказу дирекции транспортного строительства ООО «СтройИнвест». Однако Главгосэкспертиза не согласовала ее именно потому, что был не решен вопрос с Конюшенным ведомством.

Конюшенное ведомство на одноименной площади передали под культурное пространство в 2016 году. До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3−6 млрд рублей.

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