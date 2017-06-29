Рустэм Хамитов проинспектировал работу химического завода катализаторов
Сегодня глава республики побывал с рабочей поездкой в Ишимбае. Рустэм Хамитов проинспектировал работу химического завода катализаторов.
Сегодня глава республики побывал с рабочей поездкой в Ишимбае. Рустэм Хамитов проинспектировал работу химического завода катализаторов.
В этом году здесь ввели в эксплуатацию новую установку, которая позволяет получать продукцию самого высокого качества. Завод входит в состав кластера малотоннажной нефтехимии республики и решает задачи импортозамещения. Продукцию предприятия используют в газодобыче и нефтепереработке по всему миру, в том числе Соединённых Штатах Америки. Глава региона не в первый раз посещает Ишимбайский завод. Рустэм Хамитов высоко оценил работу сотрудников и порекомендовал продолжать наращивать темпы производства. Также глава республики потребовал наказать подрядчика, который занимался