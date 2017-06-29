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16:51 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов проинспектировал работу химического завода катализаторов

Сегодня глава республики побывал с рабочей поездкой в Ишимбае. Рустэм Хамитов проинспектировал работу химического завода катализаторов.

В этом году здесь ввели в эксплуатацию новую установку, которая позволяет получать продукцию самого высокого качества. Завод входит в состав кластера малотоннажной нефтехимии республики и решает задачи импортозамещения. Продукцию предприятия используют в газодобыче и нефтепереработке по всему миру, в том числе Соединённых Штатах Америки. Глава региона не в первый раз посещает Ишимбайский завод. Рустэм Хамитов высоко оценил работу сотрудников и порекомендовал продолжать наращивать темпы производства. Также глава республики потребовал наказать подрядчика, который занимался строительно-монтажными работами в Башкирском кадетском корпусе. Стерлитамакская компания начала реконструкцию осенью прошлого года, а в декабре свернула свою деятельность. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. Однако это не повлияло на учебный процесс. Кроме того, в перспективе здесь хотят построить футбольное поле, ледовый дворец и учебный пожарно-спасательный центр.

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