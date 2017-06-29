Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Дубцова прокомментировала смерть Яковлева
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
21Открытие Московского международного кинофестиваля
17:13 (мск), источник: Городской репортер

Тарифы ЖКХ в Ростовской области с 1 июля вырастут на 3,4%

Плата жителей Ростовской области за услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года увеличится в среднем на 3,42%, это меньше индекса, установленного для региона на федеральном уровне, сообщает РБК-Юг со ссылкой на руководителя Региональной службы по тарифам Ростовской области Олега Николаевского.

Так, тарифы на электроэнергию для городского населения в пределах социальной нормы составят 3,72 рубля, увеличившись на 12 копеек, сверх социальной нормы — 5,19 рубля (рост составит 15 копеек). Для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения в пределах соцнормы тариф будет равняться 2,6 рубля, (рост — 8 копеек), сверх соцнормы — 3,63 рубля, (рост — 10 копеек).

Как отметил Олег Николаевский, даже после повышения тарифы на электроэнергию в пределах социальной нормы в Ростовской области останутся самыми низкими в ЮФО.

Рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля в среднем по Ростовской области составит 4%, тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся в среднем не более чем на 2%, тарифы на газ — на 3,9%. Последний показатель устанавливается на федеральном уровне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
СМИ: Трамп попросил подготовить список уступок России
Букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Кубка конфедераций
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ
Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь