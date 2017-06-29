Тарифы ЖКХ в Ростовской области с 1 июля вырастут на 3,4%

Так, тарифы на электроэнергию для городского населения в пределах социальной нормы составят 3,72 рубля, увеличившись на 12 копеек, сверх социальной нормы — 5,19 рубля (рост составит 15 копеек). Для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения в пределах соцнормы тариф будет равняться 2,6 рубля, (рост — 8 копеек), сверх соцнормы — 3,63 рубля, (рост — 10 копеек).

Как отметил Олег Николаевский, даже после повышения тарифы на электроэнергию в пределах социальной нормы в Ростовской области останутся самыми низкими в ЮФО.

Рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля в среднем по Ростовской области составит 4%, тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся в среднем не более чем на 2%, тарифы на газ — на 3,9%. Последний показатель устанавливается на федеральном уровне.