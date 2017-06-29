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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Керчи на ремонт дорог добавили еще 50 миллионов рублей

Деньги потратят на улицу Орджоникидзе.

— Керчи будет выделено дополнительно 50 миллионов рублей на первоочередные ремонтные работы городских дорог, — рассказали в пресс-службе Керчи, — такое решение принято на сессии Госсовета Республики Крым.

Судьба денег, которые должны в ближайшие дни поступить в финуправление администрации города, уже решена. Начальник управления единого заказчика Вадим Стригунов заявил, что их потратят на восстановление дорожного покрытия ул. Орджоникидзе в районе Аршинцево.

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