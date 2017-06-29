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17:18 (мск), источник: РИА Новости

McDonald’s запустил сервис доставки еды в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды, в пилотном проекте участвуют шесть ресторанов столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: РИА Новости

«В данный момент мы тестируем сервис по доставке с UberEATS в отдельных ресторанах Москвы. В пилотном проекте участвуют шесть ресторанов», — сказали в пресс-службе. Это рестораны на Шарикоподшипниковской улице, на улице Сергия Радонежского, в Газетном переулке, на Проспекте Мира, на Измайловском Валу и на Волгоградском проспекте.

Доставка доступна в радиусе 1,3 километра от ресторана, ее можно заказать на сайте McDonald’s или через приложение UberEATS.

Стоимость доставки составляет 99 рублей.

«Нам важно получить оценку нашего нового сервиса от его пользователей. При реализации новой услуги мы будем учитывать впечатления наших гостей, делать выводы о том, какие процедуры нам необходимо оптимизировать и какой опыт использовать во всех ресторанах», — добавили в сети ресторанов.

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