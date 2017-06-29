McDonald’s запустил сервис доставки еды в Москве

«В данный момент мы тестируем сервис по доставке с UberEATS в отдельных ресторанах Москвы. В пилотном проекте участвуют шесть ресторанов», — сказали в пресс-службе. Это рестораны на Шарикоподшипниковской улице, на улице Сергия Радонежского, в Газетном переулке, на Проспекте Мира, на Измайловском Валу и на Волгоградском проспекте.

Доставка доступна в радиусе 1,3 километра от ресторана, ее можно заказать на сайте McDonald’s или через приложение UberEATS.