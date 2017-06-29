Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Председатель Сбербанка Герман Греф считает, что волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться
Председатель Сбербанка Герман Греф считает, что волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их
По его словам, волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться
Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть.
Но запрещать их тоже не нужно, считает председатель Сбербанка. «Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение — запретить. Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать», — подчеркнул он.
19 июня газета «Ведомости» сообщила об ажиотажном интересе россиян к цифровым деньгам. В магазинах техники зафиксирован острый дефицит видеокарт
2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.
В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.