Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их из-за высоких рисков. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, волатильность курсов цифровых денег будет сохраняться из-за «незрелости» технологии.