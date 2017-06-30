Депутаты внесли изменения в бюджет Нижегородской области на 2017 год

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях проект изменений в закон об областном бюджете на 2017 год, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За счет поступивших из федерального бюджета средств на 24,4 млн рублей будут увеличены ассигнования на строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018 на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде.

На 80 млн рублей будут увеличены расходы областного бюджета на обеспечение лекарствами льготников. Также запланированы расходы в сумме более 41 млн рублей на ремонт в музее имени А. М. Горького в Нижнем Новгороде.

«На оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет дополнительно направлено 50 млн рублей, — сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. — Сумма, на первый взгляд, не очень большая, но она позволит сделать многим нуждающимся людям различные операции на сердце».