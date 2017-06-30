Депутаты внесли изменения в бюджет Нижегородской области на 2017 год
На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи будет дополнительно направлено 50 млн рублей.
На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи будет дополнительно направлено 50 млн рублей.
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях проект изменений в закон об областном бюджете на 2017 год, сообщили в
За счет поступивших из федерального бюджета средств на 24,4 млн рублей будут увеличены ассигнования на строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018 на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде.
На 80 млн рублей будут увеличены расходы областного бюджета на обеспечение лекарствами льготников. Также запланированы расходы в сумме более 41 млн рублей на ремонт в музее имени А. М. Горького в Нижнем Новгороде.
«На оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет дополнительно направлено 50 млн рублей, — сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. — Сумма, на первый взгляд, не очень большая, но она позволит сделать многим нуждающимся людям различные операции на сердце».