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21:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Мингорисполком определился, в каких районах будет вестись застройка

В Минске определены перспективные территории для строительства жилья, сообщила сегодня журналистам начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Ирина Гонтарева.

Источник: Ежедневник.by

По словам Ирины Гонтаревой, в настоящее время в столице фактически не осталось свободных земельных участков для жилищного строительства. Застройка ведется в основном с отселением и сносом существующих индивидуальных жилых домов, сообщает БЕЛТА.

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Согласно государственной программе «Строительство жилья» на 2016−2020 годы в Минске будут строить ежегодно около 650 тыс. кв.м. Планируется дальнейшее освоение территорий в границах улиц Михалово — Алибегово, Шаранговича — Горецкого. Предусмотрена застройка микрорайонов Чижовка-6, Лошица, территории аэропорта Минск-1 с формированием делового центра «Минск-Мир». Будет завершена застройка в границах улицы Макаенка — просп. Независимости, территория возле Национальной библиотеки. Запланирована также крупнейшая застройка для граждан, не состоящих на учете улучшения жилищных условий, на территории 1-й Минской птицефабрики в границах улиц Орловской — Нововиленской. В перспективе намечена застройка в границах пр. Машерова — пр. Независимости — ул. Киселева — ул. Красная на месте бывшего троллейбусного депо № 1, а также застройка территории завода «Горизонт».

Что касается возведения жилых домов в городах-спутниках Минска, Ирина Гонтарева назвала наиболее перспективной застройку в районе г. п. Руденск (пос. Дружный). Там может быть построено около 630 тыс. кв.м жилья.

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