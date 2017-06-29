Государственная исполнительная служба Украины взыскала с «Газпрома» $3 млн

Решение относительно “Газпрома”, которое было вынесено АМКУ на 171 млрд грн. и которое потом было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, поступило на исполнение в ГИС и сейчас исполняется. В данное время имеем такие результаты — 79,8 млн грн. уже взыскано с должника и перечислено в госбюджет. Осуществляем дальнейшие исполнительные действия в этом направлении.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн. за счет пени за его неоплату. Хозяйственный суд Киева 17 марта постановил взыскать эту сумму с российской компании на основании вступившего в силу судебного решения.

АМКУ 11 апреля этого года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» 172 млрд грн. Государственная исполнительная служба Украины в мае открыла производство по взысканию штрафа и аресту имущества «Газпрома» на территории страны.

В «Газпроме» 31 мая заявили, что АМКУ в апреле 2017 года направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с «Газпрома» 171,9 млрд грн. (около $6 млрд). «Газпром» 12 мая получил через представительство в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд грн., включая сумму исполнительного сбора 17,125 млрд грн., и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО «Газтранзит».