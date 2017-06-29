Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10Волшебники, ведьмы и квиддич
19:02 (мск), источник: Интерфакс

Государственная исполнительная служба Украины взыскала с «Газпрома» $3 млн

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Государственная исполнительная служба Украины (ГИС) взыскала с ПАО «Газпром» 79,8 млн гривен (около $3,06 млн по текущему курсу — ИФ) в рамках штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом республики, сообщил замглавы министерства юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Источник: AP 2017
Решение относительно “Газпрома”, которое было вынесено АМКУ на 171 млрд грн. и которое потом было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, поступило на исполнение в ГИС и сейчас исполняется. В данное время имеем такие результаты — 79,8 млн грн. уже взыскано с должника и перечислено в госбюджет. Осуществляем дальнейшие исполнительные действия в этом направлении.
Сергей Шкляр
Замглавы министерства юстиции Украины по вопросам исполнительной службы

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Читайте также
«Нафтогаз» счел невозможными переговоры с «Газпромом» в России

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн. за счет пени за его неоплату. Хозяйственный суд Киева 17 марта постановил взыскать эту сумму с российской компании на основании вступившего в силу судебного решения.

АМКУ 11 апреля этого года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» 172 млрд грн. Государственная исполнительная служба Украины в мае открыла производство по взысканию штрафа и аресту имущества «Газпрома» на территории страны.

В «Газпроме» 31 мая заявили, что АМКУ в апреле 2017 года направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с «Газпрома» 171,9 млрд грн. (около $6 млрд). «Газпром» 12 мая получил через представительство в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд грн., включая сумму исполнительного сбора 17,125 млрд грн., и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО «Газтранзит».

Читайте также
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией

«Газпрому» и «Нафтогазу» принадлежит по 40,2174% акций «Газтранзита», еще 19,5652% акций — турецкой компании Turusgas. Сообщалось также, что в июне Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн грн. ($3 млн) дивидендов ЧАО «Газтранзит» (Киев) в рамках принудительного взыскания с российской компании штрафа Антимонопольного комитета Украины.

«Газтранзит» создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

Согласно отчетности «Газтранзита» за 2015 год, компания владеет основными средствами на сумму 423,125 млрд грн., в том числе зданиями и сооружениями на 409,625 млн грн. Официальный курс на 29 июня — 26,08 грн./$1.

Комментарии
4
Николай Лапин
Хорошая новость для потенциальных инвесторов в украинскую собственность из России. Теперь не найти предпринимателей, да и простых российских граждан, которые рискнут что-нибудь покупать в Украине. Уж больно ненадежная это страна и непредсказуемый народ
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Другой Мир
И Петя еще жалуется, что Газпром хочет уйти из Украины. Сами себе же гадят, а страдает простой народ...Парашенко сразу бы их дустом посыпал, чтоб уже не мучились.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Новороссийск
Украинские чиновники уже не знают, как бы хапнуть побольше. Думаю, что не раз ещё это "незалежной" "отрыгнётся". Только достроим газовую трубу до Германии и всё! 3 миллионов долларов на всю страну хватит, нарушить сухарей.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Газпром» постарается умерить аппетиты украинских властей
7 июня© Ньюстюб
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
СМИ: Трамп попросил подготовить список уступок России
Мутко: Российские футболисты показали себя профессионалами
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Спорт
Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличила число участников Кубка Первого канала
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь