Гагаузия будет поставлять вино в Туркменистан

Об этом говорилось в ходе встречи, которую башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках рабочего визита в Ашхабад провела с министром иностранных дел Туркменистана, вице-председателем кабинета министров Рашидом Мередовым, передает NOI.md.

По сообщению пресс-службы башкана, стороны обсудили комплекс вопросов по сотрудничеству, наметили новые перспективные направления, а также подвели итоги реализованных проектов.

На встрече с гагаузской стороны присутствовали заместитель башкана по социальным вопросам Олеся Танасогло и начальник Главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.

В ходе диалога были обсуждены актуальные аспекты сотрудничества Гагаузии и Туркменистана. В частности, речь шла об экспортных поставках фармацевтической продукции из автономии в Туркменистан. В этом контексте министр иностранных дел Рашид Мередов подчеркнул, что данный вопрос курируется им лично.

Стороны уделили внимание возможности поставок винодельческой продукции на рынки Туркменистана. Башкан заверила зампредседателя правительства Туркмении, что со стороны Исполнительного комитета в этом вопросе будет оказана вся необходимая помощь.

Предметом диалога также стал механизм запуска текстильного производства на территории Гагаузии при инвестиционной поддержке туркменской стороны.

Делегация из Гагаузии во главе с башканом Ириной Влах находится с рабочим визитом в Ашхабаде. В рамках этого визита планируется встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.