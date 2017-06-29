ПриватБанк предложил перевести чиновников на Linux

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, пишет FinClub.
По его словам, корпоративная операционная система Приватбанка показала свою исключительную стойкость к киберугрозам, ведь за период вирусной атаки в сети ПриватБанка не было зафиксировано эпидемии заражений на более чем 20 тыс. рабочих станций.
«Сегодня в рамках своей стратегии “Приват.Share” наш банк готов поделиться с государством, органами власти, всеми заинтересованными структурами и коллегами-банкирами готовым к внедрению решением, которое позволит защитить данные и обеспечить бесперебойную работу органов власти в случае подобных киберугроз», — заявил он.
«Мы готовы помочь установить системы PrivatLinux, затраты на внедрение которых будут минимальными по сравнению с любыми другими решениями», — сказал Шлапак.
ПриватБанк готов обеспечить предоставление необходимого программного продукта, консультаций и установления защищенных операционных систем всем госорганам.
Приватбанк, его электронные комплексы и Приват24 не зафиксировали хакерских атак или попыток вмешательства в работу систем. В учреждении уверяли, что все банкоматы и терминалы ПриватБанка работают в штатном режиме.
Напомним, за последние двое суток в Национальной полиции Украины с сообщениями о блокировании работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком обратились 1508 юридических и физических лиц.