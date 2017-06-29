Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американский миллиардер и глава космической компании SpaceX Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американский миллиардер и глава космической компании SpaceX Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под
По информации издания, строительством занимается компания под названием Boring Company, которую считают «амбициозным проектом» Маска.
Первая секция туннеля уже завершена, об этом Маск написал на своей странице в социальной сети Twitter. «Бурение началось, и первый сегмент туннеля в
Проект предполагает строительство туннеля, в котором пройдет высокоскоростная автомобильная трасса. О том, сколько времени может занять реализация проекта, не сообщается.