Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом

По информации издания, строительством занимается компания под названием Boring Company, которую считают «амбициозным проектом» Маска.

Первая секция туннеля уже завершена, об этом Маск написал на своей странице в социальной сети Twitter. «Бурение началось, и первый сегмент туннеля в Лос-Анджелесе завершен», — сообщил Маск.

Проект предполагает строительство туннеля, в котором пройдет высокоскоростная автомобильная трасса. О том, сколько времени может занять реализация проекта, не сообщается.