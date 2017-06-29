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21:30 (мск), источник: РИА Новости

Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американский миллиардер и глава космической компании SpaceX Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом, сообщает издание Verge.

Источник: Reuters

По информации издания, строительством занимается компания под названием Boring Company, которую считают «амбициозным проектом» Маска.

Первая секция туннеля уже завершена, об этом Маск написал на своей странице в социальной сети Twitter. «Бурение началось, и первый сегмент туннеля в Лос-Анджелесе завершен», — сообщил Маск.

Проект предполагает строительство туннеля, в котором пройдет высокоскоростная автомобильная трасса. О том, сколько времени может занять реализация проекта, не сообщается.

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