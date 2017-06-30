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11:27 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи построено более тысячи незаконных объектов

Работу по пресечению незаконного строительства в Сочи обсудили на совещании под председательством первого вице-мэра Мугдина Чермита с участием правоохранителей.

Источник: ЮГА.ру

В ходе заседания было озвучено, что сейчас в городе находятся 1116 незаконных объектов, в том числе киоски, павильоны, гаражи и многоэтажные сооружения. Как правило, многоквартирные дома появляются на участках, выделенные под коттеджи.

Администрация города участвует в 433 судебных делах, связанных с самовольным строительством. На сайте мэрии опубликован список из 142 жилых комплекса, под брендом которых ведется продажа несуществующих квартир. К застройщикам, не устраняющим нарушения, применяется такая крайняя мера, как снос. В прошлом году демонтировано 24 объекта, в этом — уже 17. Распоряжения о сносе действуют еще на 155 строений.

При этом, как было отмечено, за последние 1,5 года количество нарушений снизилось вдвое. Если в 2015 году было выявлено 134 незаконно возведенных многоквартирных дома, то в 2016-м — 68. За первое полугодие 2017-го — 24.

Одной из главных проблем была названа ситуация, когда застройщики продолжают возведение объектов, игнорируя судебный запрет. В городе 16 таких строений, на них дежурят судебные приставы, волонтеры, сотрудники муниципального земельного контроля.

По словам Мугдина Чермита, проблема заключается в том, что застройщики нередко выигрывают суды, приводя необъективные данные экспертиз, которые в своих заключениях, например, представляют пятиэтажку трехэтажным домом. На совещании было решено проверить работу таких экспертных компаний. Также проверки ожидают и риелторские агентства, которые предлагают покупателям квартиры в самостроях.

«Важно довести дела до конца. Скоординировать наши усилия. Привлекать застройщиков к уголовной ответственности, с взысканием с них ущерба. Уверен, что несколько таких дел станут уроком для всех», — подчеркнул вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба администрации Краснодарского края.

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