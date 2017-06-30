Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
9В Китае сошли два оползня
03:12 (мск), источник: Вести Иркутск

Японская авиакомпания ANA поблагодарила руководство Братска и его жителей за помощь с аварийным Boeing

Представители японской авиакомпании ANA поблагодарили руководство Братска и его жителей за помощь с экстренно севшим Boeing.

Источник: Вести Иркутск

Представители японской авиакомпании ANA поблагодарили руководство Братска и его жителей за помощь с экстренно севшим Boeing.

Boeing 787 авиакомпании ANA 12 мая сел в аэропорту Братска из-за отказа одного из двигателей. На борту находились 121 пассажир и 12 членов экипажа, никто не пострадал. Утром 13 мая пассажиры вылетели в Дюссельдорф на прибывшем из Токио резервном борту. Накануне в знак благодарности в город специально прилетели представители АNA, сообщают местные СМИ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". Фото
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
США не беспокоят возможные провокации в Сирии
Катар заявил о готовности к переговорам с арабскими странами
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Минфин США не нуждается в указаниях Конгресса по поводу санкций
МВБ США пригрозило авиакомпаниям запретом на полеты в страну
Мужчина попытался въехать в толпу у мечети в Париже
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь