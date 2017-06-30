Японская авиакомпания ANA поблагодарила руководство Братска и его жителей за помощь с аварийным Boeing
Представители японской авиакомпании ANA поблагодарили руководство Братска и его жителей за помощь с экстренно севшим Boeing.
Представители японской авиакомпании ANA поблагодарили руководство Братска и его жителей за помощь с экстренно севшим Boeing.
Представители японской авиакомпании ANA поблагодарили руководство Братска и его жителей за помощь с экстренно севшим Boeing.
Boeing 787 авиакомпании ANA 12 мая сел в аэропорту Братска