Японская авиакомпания ANA поблагодарила руководство Братска и его жителей за помощь с аварийным Boeing

Представители японской авиакомпании ANA поблагодарили руководство Братска и его жителей за помощь с экстренно севшим Boeing.

Boeing 787 авиакомпании ANA 12 мая сел в аэропорту Братска из-за отказа одного из двигателей. На борту находились 121 пассажир и 12 членов экипажа, никто не пострадал. Утром 13 мая пассажиры вылетели в Дюссельдорф на прибывшем из Токио резервном борту. Накануне в знак благодарности в город специально прилетели представители АNA, сообщают местные СМИ.