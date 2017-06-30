Объём инвестиций в проекты Дальнего Востока вырос до $35 млрд

Объём привлечённых в реализуемые на Дальнем Востоке проекты за последние восемь месяцев увеличился на 14 млрд долларов США и составил 35 млрд долларов США. Такие цифры озвучил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном в Пекине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Юрия Трутнева, с их последней встречи с Ван Яном инвестиции в реализуемые на Дальнем Востоке проекты увеличились с 21 млрд долларов США до 35 млрд долларов США. При этом по-прежнему доля китайских инвестиций находится на первом месте — в регион зашли 26 проектов с общим объёмом инвестиций в 3 млрд долларов США.

В ответном слове вице-премьер Госсовета КНР отметил, что товарооборот между субъектами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой растёт ускоренными темпами. Этот показатель вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По мнению Ван Яна, предпринимаемые правительством России меры, сделают Дальний Восток ещё более привлекательным для инвесторов. Речь шла, в том числе о снижении до 6,2 центов за 1 кВт*ч стоимости электроэнергии в макрорегионе, об упрощённом визовом режиме в свободном порту Владивостока, который заработает с 1 августа 2017 года, о создании ещё четырёх территорий опережающего развития.