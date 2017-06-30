Объём инвестиций в проекты Дальнего Востока вырос до $35 млрд
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Объём привлечённых в реализуемые на Дальнем Востоке проекты за последние восемь месяцев увеличился на 14 млрд долларов США и составил 35 млрд долларов США. Такие цифры озвучил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с
По словам Юрия Трутнева, с их последней встречи с Ван Яном инвестиции в реализуемые на Дальнем Востоке проекты увеличились с 21 млрд долларов США до 35 млрд долларов США. При этом
В ответном слове
По мнению Ван Яна, предпринимаемые правительством России меры, сделают Дальний Восток ещё более привлекательным для инвесторов. Речь шла, в том числе о снижении до 6,2 центов за 1 кВт*ч стоимости электроэнергии в макрорегионе, об упрощённом визовом режиме в свободном порту Владивостока, который заработает с 1 августа 2017 года, о создании ещё четырёх территорий опережающего развития.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что региональные органы власти препятствуют ускоренному развитию Дальнего Востока упущениями в стратегическом планировании, административными барьерами, требованием излишних бумаг у бизнеса, несвоевременным совершенствованием региональной