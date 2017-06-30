«Сладкая жизнь» в Хабаровске пока не смогла отстоять свое доброе имя

Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска в Хабаровском краевом суде отстояла законность решения о приостановлении деятельности ООО «Сладкая жизнь» до 45 суток. В ходе судебного заседания представитель компании не смог представить доказательств устранения в кондитерском цехе, расположенном по адресу: ул. Автобусная, 110, пом. 1, грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также о безопасности пищевых продуктов, ранее выявленных прокуратурой района при проверке данной организации, сообщили ИА AmurMedia в прокуратуре Индустриального района.

Напомним, что постановлением Индустриального районного суда от 09.06.2017 известное в городе кондитерское предприятие ООО «Сладкая жизнь» признана виновным в совершении административного правонарушения по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение законных требований прокурора об устранении нарушений технических регламентов к пищевой продукции и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации кондитерского цеха и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 45 суток.

21 июня ООО «Сладкая жизнь» обжаловала данное решение в Хабаровский краевой суд, сославшись на то, что директор общества не был надлежащим образом уведомлен о судебном заседании и не мог защищать в суде интересы общества надлежащим образом. Кроме того, в жалобе указывалось, что судом не доказан факт умышленного невыполнения обществом требования прокурора, ранее изложенных в представлении. По мнению руководителя ООО «Сладкая жизнь», угрозы жизни и здоровью потребителей продукции кондитерского предприятия не имелось, его имущественное и финансовое положение не исследовалось, в связи с чем приостановление деятельности судом не могло быть применено.

Изучив доводы жалобы, позицию участвующего в судебном заседании представителя прокуратуры района, отсутствие доказательств по доводам жалобы со стороны ООО «Сладкая жизнь», Хабаровский краевой суд признал данную жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению, а решение суда о приостановлении деятельности общества оставил без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.

Устранение нарушений в ООО «Сладкая жизнь» находится на контроле прокуратуры района.