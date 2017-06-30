«Сладкая жизнь» в Хабаровске пока не смогла отстоять свое доброе имя
Представителям компании не удалось доказать устранения грубейших нарушений
Представителям компании не удалось доказать устранения грубейших нарушений
Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска в Хабаровском краевом суде отстояла законность решения о приостановлении деятельности ООО «Сладкая жизнь» до 45 суток. В ходе судебного заседания представитель компании не смог представить доказательств устранения в кондитерском цехе, расположенном по адресу: ул. Автобусная, 110, пом. 1, грубейших нарушений
Напомним, что постановлением Индустриального районного суда от
21 июня ООО «Сладкая жизнь» обжаловала данное решение в Хабаровский краевой суд, сославшись на то, что директор общества не был надлежащим образом уведомлен о судебном заседании и не мог защищать в суде интересы общества надлежащим образом. Кроме того, в жалобе указывалось, что судом не доказан факт умышленного невыполнения обществом требования прокурора, ранее изложенных в представлении. По мнению руководителя ООО «Сладкая жизнь», угрозы жизни и здоровью потребителей продукции кондитерского предприятия не имелось, его имущественное и финансовое положение не исследовалось, в связи с чем приостановление деятельности судом не могло быть применено.
Изучив доводы жалобы, позицию участвующего в судебном заседании представителя прокуратуры района, отсутствие доказательств по доводам жалобы со стороны ООО «Сладкая жизнь», Хабаровский краевой суд признал данную жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению, а решение суда о приостановлении деятельности общества оставил без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.
Устранение нарушений в ООО «Сладкая жизнь» находится на контроле прокуратуры района.