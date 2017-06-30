Главу Красноярска познакомили с дорожными инновациями

Красноярскими специалистами уже зарегистрировано пять собственных патентов. Среди новейших разработок: современный пешеходный переход, снабженный запатентованной системой «КУБ NEXT», инновационные светофоры, разметочные материалы.

«Наше основное достижение — это производство дорожных материалов, таких как краска и термопластик. Если раньше они закупались в других регионах и даже за рубежом, то сейчас производятся в Красноярске. И что важно — все рецептуры адаптированы к сибирскому климату. Мы стараемся предлагать городу самые современные технологии. Они позволят эксплуатировать различные элементы дорожной безопасности более долговременно и эффективно», — отметил руководитель группы компаний «БРИЗ» Андрей Кукарцев.

В рамках визита на предприятие Глава города Красноярска ознакомился с инновациями компании, со спецификой работы современной техники по нанесению разметки, посетил цеха по производству всей линейки разметочных материалов. Особое внимание Акбулатов уделил вопросам открытости предприятия для трудоустройства молодых специалистов. Отметим, что на сегодня в группе компаний «БРИЗ» трудятся около 300 работников. При этом предприятие регулярно привлекает молодых сотрудников, для чего активно взаимодействует с вузами и техникумами.