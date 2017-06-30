Для контроля строительства четвертого моста в Новосибирске создали госучреждение

Правительство Новосибирской области сообщило схему контроля работ по четвертому мосту. Распоряжение об учреждении казенного учреждения «Мост» подписано Владимиром Городецким 27 июня.

Ближайшие задачи новой структуры — «обеспечение подготовки территории, необходимой для строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромская». Впоследствии представители ГКУ «Мост» будут следить за процессом строительства и эксплуатации нового моста. Ранее эта функция была закреплена за акционерным обществом «Центральный мост», 97% акций которого принадлежало правительству региона.

По данным сайта правительства, в этом году в штат ГКУ «Мост» наберут 18 человек, в 2018 численность сотрудников составит 33 человека. Концессионера строительства четвертого должны назвать 7 августа текущего года.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

Стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера.