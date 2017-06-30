Для контроля строительства четвертого моста в Новосибирске создали госучреждение
В этом году в штат ГКУ «Мост» наберут 18 человек.
В этом году в штат ГКУ «Мост» наберут 18 человек.
Правительство Новосибирской области сообщило схему контроля работ по четвертому мосту. Распоряжение об учреждении казенного учреждения «Мост» подписано Владимиром Городецким 27 июня.
Ближайшие задачи новой структуры — «обеспечение подготовки территории, необходимой для строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромская». Впоследствии представители ГКУ «Мост» будут следить за процессом строительства и эксплуатации нового моста. Ранее эта функция была закреплена за акционерным обществом «Центральный мост», 97% акций которого принадлежало правительству региона.
По данным сайта правительства, в этом году в штат ГКУ «Мост» наберут 18 человек, в 2018 численность сотрудников составит 33 человека. Концессионера строительства четвертого должны назвать 7 августа текущего года.
Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».
Стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера.