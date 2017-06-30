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05:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Судебные приставы приостановили работу опасного объекта на свиноферме под Хабаровском

Специалисты Ростехнадзора выявили нарушения эксплуатации газового оборудования.

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

Судебные приставы отдела судебных приставов по Хабаровскому району приостановили деятельность опасного объекта на территории акционерного общества сельскохозяйственного комплекса «Агроэнерго» в с. Некрасовка. В ходе проверки органом Ростехнадзора были выявлены нарушения эксплуатации газового оборудования, расположенного в котельных и входящего в состав свиноводческого комплекса. В связи с этим Хабаровский районный суд вынес решение об административном приостановлении деятельности предприятия на срок 90 суток, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Судебные приставы-исполнители в сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов выехали на место совершения исполнительных действий, в ходе которых был составлен акт об административном приостановлении деятельности в части эксплуатации газового оборудования предприятия.

Должником принимаются активные меры к устранению выявленных нарушений. На сегодняшний день исполнительное производство находится под контролем судебных приставов.

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