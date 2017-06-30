В Комсомольске-на-Амуре началось строительство двух паромов для Сахалина
Старт созданию долгожданных грузопассажирских судов был дан сегодня, 30 июня, в День кораблестроителя.
Старт созданию долгожданных грузопассажирских судов был дан сегодня, 30 июня, в День кораблестроителя.
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Новые паромы усиленного ледового класса будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий. Они станут надежным связующим звеном между Сахалином и материковой частью России.
Судостроители обещают, что новые паромы будут преодолевать путь от свободного порта Ванино до сахалинского порта Холмск, двумя пунктами паромной переправы
Как сообщало ИА REGNUM, транспортная недоступность является ключевым препятствием для развития Сахалинской области. Ранее на линии