В Комсомольске-на-Амуре началось строительство двух паромов для Сахалина

В Комсомольске-на-Амуре, в Амурском судостроительном заводе (АСЗ) сегодня, 30 июня, произведена торжественная закладка двух новых паромов для линии Ванино-Холмск, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новые паромы усиленного ледового класса будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий. Они станут надежным связующим звеном между Сахалином и материковой частью России.

Судостроители обещают, что новые паромы будут преодолевать путь от свободного порта Ванино до сахалинского порта Холмск, двумя пунктами паромной переправы Ванино-Холмск, максимум за 24 часа, — сказал генеральный директор Амурского АСЗ Владимир Кулаков.