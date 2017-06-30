Ряды обманутых дольщиков в крае могут пополниться

В Красноярском крае еще 20 домов могут попасть в реестр обманутых дольщиков. Об этом на очередной сессии Законодательного собрания края сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Глушков.

По его словам, уже в ближайшее время список пострадавших может пополниться покупателями квартир в четырех из этих 20 домов — застройщики банкротятся, а на их объектах введено конкурсное управление.

Также опасения вызывают 11 малоэтажных домов в Емельяновском районе, один дом в Железногорске, два — в Сосновоборске и еще несколько других.

«Адреса я пока называть не буду, — говорит Глушков, — чтобы не сеять панику среди покупателей квартир в этих домах».

Напомним, что на сегодня в Красноярском крае свыше 1200 человек пострадало от действий недобросовестных застройщиков. По оценкам полиции, это самое сильное обострение проблемы обманутых дольщиков за последние 3−4 года.