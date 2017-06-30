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09:07 (мск), источник: Om1.ru

На ремонт разрушающейся пятиэтажки в Омске выделят несколько миллионов

В ближайшее время мэрия должна получить средства на ремонт здания.

Министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов на своей первой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с рассыпающимся домом на 50 лет Профсоюзов.

Напомним, поздним вечером 11 мая неожиданно частично обрушилась кирпичная кладка над верхним этажом пятиэтажки.

Как заявил Стрельцов, из резервного фонда Омской области на ремонт многоквартирного дома будет выделено несколько миллионов.

Владимир Стрельцов, министр строительства и ЖКК Омской области:

— Сегодня я получил из мэрии письмо, что на ремонт требуется около 4 миллионов рублей. Сейчас будем быстро готовить документы для выделения денег из резервного фонда правительства.

Дом останется пятиэтажным, при этом на средства из резервного фонда будет отремонтированы стены здания, а крышу вне очереди приведут в порядок за счет фонда капитального ремонта.

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