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08:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Проект реконструкции иркутского ТЮЗа разработают до конца 2017 года

На проектные работы выделено 30,7 млн рублей.

Проект реконструкции театра юного зрителя им. Александра Вампилова в Иркутске будет подготовлен до конца текущего года, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

С просьбой оказать содействие в реконструкции театра обратилась председатель Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич.

ТЮЗ им. А. Вампилова в Иркутске с 1937 года размещался в здании-памятнике истории и культуры на улице Ленина, 13. В связи с аварийным состоянием несущих конструкций здания в 2006 году театр был вынужден переехать в здание бывшего театра музыкальной комедии на улице Ленина, 23.

«В этом году мы должны выполнить проектные работы. Сама реконструкция потребует больших денег. Следующая задача — это добиться софинансирования из федерального бюджета. Будем надеяться, что совместными усилиями правительства региона и общественных организаций удастся получить федеральные средства на реализацию проекта», — сказал Левченко.

По данным областного правительства, на проектные работы в 2017 году выделено 30,7 млн рублей по программе сохранения объектов культурного наследия.

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