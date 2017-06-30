Проект реконструкции иркутского ТЮЗа разработают до конца 2017 года
На проектные работы выделено 30,7 млн рублей.
На проектные работы выделено 30,7 млн рублей.
Проект реконструкции театра юного зрителя им. Александра Вампилова в Иркутске будет подготовлен до конца текущего года, сообщила
С просьбой оказать содействие в реконструкции театра обратилась председатель Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич.
ТЮЗ им. А. Вампилова в Иркутске с 1937 года размещался в
«В этом году мы должны выполнить проектные работы. Сама реконструкция потребует больших денег. Следующая задача — это добиться софинансирования из федерального бюджета. Будем надеяться, что совместными усилиями правительства региона и общественных организаций удастся получить федеральные средства на реализацию проекта», — сказал Левченко.
По данным областного правительства, на проектные работы в 2017 году выделено 30,7 млн рублей по программе сохранения объектов культурного наследия.