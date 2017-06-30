В Казани построят офисно-торговый микрорайон: одобрена планировка

Площадь проектируемой территории составляет около 201 тыс. кв. м. На ней будут размещены школа, торговые центры, административно-деловые объекты и парковки.

Общеобразовательная школа рассчитана на 1 224 учащихся. Под неё запланирован участок площадью 25 887 кв. м. Общая торговая площадь запроектированных объектов торговли составит 28 966 кв. м. А общая площадь административно-деловых объектов — 17 480 кв. м. Кроме того, в составе гаражно-торгового комплекса запроектировано строительство многоуровневого паркинга на 2,6 тыс. мест.

Напомним, публичные слушания по данному проекту прошли 23 марта 2017 года. В них приняло участие десять человек, от которых не поступило ни одного предложения или замечания. Сам жилой район «Седьмое небо» строится на территории бывшего аэродрома в Советском районе столицы Татарии. Проект планировки района утвердили летом 2012 года. Он будет состоять из 12 микрорайонов и займёт участок площадью около 445,4 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 5-м микрорайоне представили презентацию строительства гипермаркетов французской сети товаров для дома Castorama, входящей в британскую корпорацию Kingfisher, и гипермаркета торговой сети Metro, созданной в Германии.