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06:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пенсионеры потребовали 1,5 млн рублей за незаконный снос их дома

Сейчас пожилая пара ютится на полуразрушенной даче.

Супружеская пара пенсионеров судится с крупнейшей строительной компанией города — ООО УСК «Сибиряк» — из-за преждевременного сноса дома в Николаевке.

В четверг, 29 июня, прошло первое ознакомительное заседание суда Октябрьского района. Суд пока проводят в закрытом режиме. Со стороны строительной компании никто не явился. Супруги предъявили иск «Сибиряку» почти на 1,5 млн рублей.

Дом по улице Байкитской в Николаевке подлежал сносу, потому что попал в проект по расселению и сносу жилья в связи со строительством дороги по ул. Волочаевской. По словам пенсионеров, суд по их дому состоялся 11 мая, им присудили компенсацию 1 млн 200 тыс. рублей. На переезд полагалось 30 дней — съехать они должны были до 11 июня. 30 мая супруги пошли оформлять документы, а когда вернулись, их дом уже снесли.

Супруги утверждают, что были «заживо похоронены рабочими пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор». Там же утрамбованы и личные сбережения — 350 тысяч рублей.

Сейчас пожилая пара ютится на полуразрушенной даче. По их словам, компенсации от муниципалитета хватило только на ветхий домик.

Следующее заседание по этому делу состоится 18 июля. К этой дате истцам нужно предоставить справки из медицинских учреждений о том, что их состояние, как физическое, так и психологическое, ухудшилось в результате сноса их дома.

Добавим, по данным краевого СУ СК, по факту незаконного сноса жилого дома в Николаевке проводится доследственная проверка. За уничтожение чужого имущества виновным грозит до 2 лет тюрьмы.

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Пенсионеры потребовали 1,5 млн рублей за незаконный снос их дома
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