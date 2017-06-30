Жители Приморья для путешествий стали чаще выбирать Японию и Бали
Ни Сочи, ни Симферополь интересом не пользуются.
Ни Сочи, ни Симферополь интересом не пользуются.
Жители Приморского края в 2017 году для летнего отдыха в 2,5 раза стали чаще выбирать Японию и 2 раза чаще — Бали. Однако
В анализе международного сайта для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner говорится, что самым популярным среди путешественников из Приморского края направлением летом 2017 года стала Москва. На втором и третьем местах — Сеул и Бангкок. Следом идут
При этом по сравнению с 2016 годом в 2,5 раза увеличился турпоток из Приморья в Японию, в 2 раза — из Приморья на Бали.
Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский подтвердил, что в силу своего географического положения выбор путешественников из Приморья кардинально отличается от выбора жителей Центральной России, которые предпочитают Европу Азии.
«Для жителей Приморского края отдых за границей, в азиатских странах, может быть сопоставим, а порой даже выгоднее, чем внутри страны. Поэтому ни Сочи, ни Симферополь, самые популярные курортные направления среди россиян в целом, в Приморье в первую десятку даже не вошли», — прокомментировал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, одной из самых ожидаемых тем для жителей Дальнего Востока на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня, стала стоимость авиаперелётов. Для некоторых граждан путешествие дальше своего дачного участка остаётся мечтой всей жизни, некоторым дальневосточникам в течение нескольких лет удаётся накопить на отдых в странах