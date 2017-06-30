В аэропорту «Емельяново» наградили миллионного пассажира

Красноярский аэропорт «Емельяново» обслужил миллионного пассажира с начала 2017 года. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, «юбилейный» пассажир зарегистрировался 29 июня на рейс ТИ 325 Красноярск — Анапа авиакомпании NordStar.

Мужчина с семьей отправился в летний отпуск в Анапу.

Представители красноярского аэропорта поздравили юбилейного пассажира и вручили ему памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в зале повышенной комфортности для всей семьи.

«Примечательно, что он полетел на самолете впервые в жизни. Авиакомпания NordStar вручила миллионному пассажиру аэропорта «Емельяново» сертификат на бесплатный перелет. Счастливый обладатель сертификата может воспользоваться им в течение года и совершить перелет по любому регулярному внутреннему направлению авиакомпании «туда и обратно», — сообщается в релизе авиакомпании NordStar.

По «знаковой дате», которая в этот раз пришлась на 29 июля, можно судить о росте пассажиропотока аэропорта.

«В 2017 году Емельяново обслужил своего миллионного пассажира на месяц раньше — в 2016 году это произошло 8 августа. Динамика пассажиропотока за 5 месяцев текущего года составила 38% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Основной рост пассажиропотока аэропорта произошел за счет внутренних авиаперевозок», — заявил Андрей Метцлер, генеральный директор международного аэропорта Емельяново.