С 1 июля в донском регионе изменятся тарифы на коммунальные услуги

В среднем квартплата на Дону увеличится примерно на 3,5 процента. В отдельных муниципалитетах возможны небольшие отклонения от этой цифры, но не более чем на два пункта.

По решению губернатора предусмотрены адресные субсидии для социально незащищенных слоев населения. В частности, для семей, чьи расходы на коммуналку превысят 20 процентов от совокупного дохода.