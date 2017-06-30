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16:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С 1 июля в донском регионе изменятся тарифы на коммунальные услуги

Коммунальные тарифы вырастут в Ростовской области. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Олег Николаевский. Изменения начнут действовать с 1 июля.

В среднем квартплата на Дону увеличится примерно на 3,5 процента. В отдельных муниципалитетах возможны небольшие отклонения от этой цифры, но не более чем на два пункта.

По решению губернатора предусмотрены адресные субсидии для социально незащищенных слоев населения. В частности, для семей, чьи расходы на коммуналку превысят 20 процентов от совокупного дохода.

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