С 1 июля в донском регионе изменятся тарифы на коммунальные услуги
Коммунальные тарифы вырастут в Ростовской области. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Олег Николаевский. Изменения начнут действовать с 1 июля.
Коммунальные тарифы вырастут в Ростовской области. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Олег Николаевский. Изменения начнут действовать с 1 июля.
В среднем квартплата на Дону увеличится примерно на 3,5 процента. В отдельных муниципалитетах возможны небольшие отклонения от этой цифры, но не более чем на два пункта.
По решению губернатора предусмотрены адресные субсидии для социально незащищенных слоев населения. В частности, для семей, чьи расходы на коммуналку превысят 20 процентов от совокупного дохода.