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09:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Верхний Уфалей в шаге от присвоения статуса ТОСЭР

Верхний Уфалей (Челябинская область) в ближайшее время получит статус территории опережающего развития (ТОСЭР). Положительное решение по присуждению уже приняла Межведомственная рабочая группа при министерстве экономики России. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Источник: Uralpress.ru

Окончательное решение о присуждении Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития должно принять правительство Российской Федерации. «Мы должны не снижать темпы подготовительной работы и уже сейчас отрабатывать все вопросы с потенциальными резидентами ТОСЭР, реализация проектов которых позволит создать несколько сотен рабочих мест», — отметил глава региона.

Как уже сообщало агентство, в 2017 году ситуация на рынке труда Верхнего Уфалея резко ухудшилась. С начала года уровень безработицы вырос в 2,6 раза в связи с массовым сокращением на градообразующем предприятии города «Уфалейникеле». Работу потерял каждый седьмой взрослый трудоспособный житель города.

Минэкономразвития области 3 марта направило заявку в правительство РФ на создание в Верхнем Уфалее ТОСЭР. Также было подготовлено ходатайство об ускорении рассмотрения этой заявки. Для реализации в рамках ТОСЭР сейчас заявлено 12 проектов, объем инвестиций — порядка 2 миллиардов рублей. В случае реализации данных инвестпроектов со временем предполагается создать около 860 постоянных рабочих мест.

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