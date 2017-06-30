Delta Bank закрыл филиалы в семи городах Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «Delta Bank» сообщило о закрытии своих филиалов в семи городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — АО «Delta Bank» сообщило о закрытии своих филиалов в семи городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу.
Так, по состоянию на текущую дату с учетной регистрации сняты филиалы банка в городах Атырау, Актобе, Уральск, Караганда, Тараз, Павлодар, Петропавловск.
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК приостановил лицензии АО «Delta Bank» на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц. Банк основан 1 сентября 1993 года в городе Актау по инициативе крупных нефтегазовых компаний Западного Казахстана.