Delta Bank закрыл филиалы в семи городах Казахстана

Так, по состоянию на текущую дату с учетной регистрации сняты филиалы банка в городах Атырау, Актобе, Уральск, Караганда, Тараз, Павлодар, Петропавловск.

Ранее сообщалось, что Нацбанк РК приостановил лицензии АО «Delta Bank» на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц. Банк основан 1 сентября 1993 года в городе Актау по инициативе крупных нефтегазовых компаний Западного Казахстана.