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09:18 (мск), источник: dostup1.ru

Около 17 тыс. гектаров посевов погибло из-за непогоды на Южном Урале

Крупный град до 7 см в диаметре обрушился в четверг на Брединский район.

В Брединском районе (Челябинская область) из-за непогоды погибла часть посевов — по предварительным данным, пострадало не менее 17 тыс. гектаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ураган обрушился на муниципалитет в четверг, 29 июня. Осадки с крупным градом — до 7 см в диаметре — и порывистый ветер, скорость которого достигала 21 м/с, нанесли заметный ущерб ряду населенных пунктов; погибли всходы пшеницы, ржи.

В МЧС сегодня работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. Организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов, оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для уточнения сложившейся обстановки.

Кроме того, созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба. Ожидается, что данные будут озвучены сегодня днем на спецсовещании под руководством губернатора.

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