В Воронеже снесли аварийный дом на улице Димитрова
До середины июля 2017 года в городе ликвидируют еще 8 ветхих зданий.
До середины июля 2017 года в городе ликвидируют еще 8 ветхих зданий.
Аварийный дом № 105 на улице Димитрова снесли в четверг, 29 июня, сообщила
Подготовительные работы начали рано утром. Перед демонтажем территорию надежно огородили. Во время сноса рабочий из пожарного шланга «прибивал» водой поднимающуюся пыль.
До середины июля 2017 года в городе планируют снести еще восемь аварийных зданий. С начала 2017 года снесли 16 расселенных ветхих домов, до конца года снесут еще 30. С 2010 года по 2016 год ликвидировали 108 ветхих домов.
В июле 2017 года пройдут электронные аукционы по сносу трех домов. Ветхие строения ликвидируют в
Справка РИА «Воронеж»
Аварийное жилье сносят в рамках подпрограммы «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов». Подрядчиков для работ выбирают в ходе открытых электронных аукционов. С победителем аукциона заключается муниципальный контракт, по которому он обязан выполнить работу в срок и соблюсти необходимые требования.
В начале июня 2017 года в Воронеже снесли аварийный дом № 7 по улице Волгодонская. Гордума приняла решение о сносе трех домов на этой улице — № 7, № 9 и № 13 — еще в июне 2014 года. Аварийное жилье на улице Брусилова начали сносить 21 июня.
До конца 2017 года из аварийного жилья планируют переселить 2 тыс. человек. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев порекомендовал привлекать жильцов ветхих и аварийных домов к выбору подрядчиков по сносу старых домов и строительству новых под переселение.