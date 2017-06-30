В Воронеже снесли аварийный дом на улице Димитрова

Аварийный дом № 105 на улице Димитрова снесли в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба мэрии. Снос провели со всеми мерами предосторожности.

Подготовительные работы начали рано утром. Перед демонтажем территорию надежно огородили. Во время сноса рабочий из пожарного шланга «прибивал» водой поднимающуюся пыль.

До середины июля 2017 года в городе планируют снести еще восемь аварийных зданий. С начала 2017 года снесли 16 расселенных ветхих домов, до конца года снесут еще 30. С 2010 года по 2016 год ликвидировали 108 ветхих домов.

В июле 2017 года пройдут электронные аукционы по сносу трех домов. Ветхие строения ликвидируют в июле-августе. Торги по разработке проектной документации для сноса 13 домов состоятся в июле 2017 года. Инвестор снесет три расселенных дома в рамках договора о развитии застроенной территории.

Справка РИА «Воронеж»

Аварийное жилье сносят в рамках подпрограммы «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов». Подрядчиков для работ выбирают в ходе открытых электронных аукционов. С победителем аукциона заключается муниципальный контракт, по которому он обязан выполнить работу в срок и соблюсти необходимые требования.

В начале июня 2017 года в Воронеже снесли аварийный дом № 7 по улице Волгодонская. Гордума приняла решение о сносе трех домов на этой улице — № 7, № 9 и № 13 — еще в июне 2014 года. Аварийное жилье на улице Брусилова начали сносить 21 июня.

До конца 2017 года из аварийного жилья планируют переселить 2 тыс. человек. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев порекомендовал привлекать жильцов ветхих и аварийных домов к выбору подрядчиков по сносу старых домов и строительству новых под переселение.