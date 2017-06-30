Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
Вдова экс-депутата Вороненкова рассказала о заказчиках убийства
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Понесем огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10Волшебники, ведьмы и квиддич
09:15 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 97% купюр старого образца

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 97% купюр старого образца, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном банке Беларуси.

Источник: БЕЛТА

«По информации на 1 июня из обращения изъято более 97% от суммы и около 60% от количества банкнот образца 2000 года, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 года. На руках у населения осталось 214 млн экземпляров банкнот, из них 90% (194 млн экземпляров) приходится на банкноты номиналом 100, 500 и 1 000 рублей. Белорусы продолжают сдавать старые банкноты в банки, но их объем с февраля значительно сокращается», — пояснили в Нацбанке.

Читайте также
Нацбанк с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12%

Специалисты уточнили, что, как показывает мировой опыт, в кассы центральных (национальных) банков возвращается не более 50% банкнот мелкого номинала.

В Национальном банке банкноты образца 2000 года пересчитываются, проверяются на подлинность и платежность, а затем измельчаются и утилизируются. За время с июля прошлого года по май текущего уничтожено 400 т старых банкнот — это практически вся поступившая в Национальный банк денежная наличность образца 2000 года за указанный период. «Процесс уничтожения продолжится и будет завершен после поступления к нам последней банкноты образца 2000 года», — отметили в Нацбанке.

Основной объем денежной наличности старого образца поступил в Национальный банк до 1 января 2017 года. «С марта ежемесячные объемы поступлений не превышают 1% в общем объеме от уже поступивших в Национальный банк старых банкнот. В Нацбанк для обмена денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009-го в день обращаются в среднем от 2 до 10 человек (в Минске — порядка 7 человек, в областях — от 2 до 10 человек). Средняя сумма обмена составляет от Br15 до Br100 (в Минске — до Br30, в областях — от Br15 до Br100)», — рассказали в Нацбанке.

В банки, которые осуществляют обмен денежной наличности, поток обращений также сокращается. Если за январь 2017-го банки сдали в Национальный банк 9,2 млн банкнот образца 2000 года, то за май — всего 606 тыс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Что изменится с 1 июля: возрастные маркировки, тарифы на электроэнергию и н
Видеофакт. Карп сбежал от рыбака, пока тот позировал для фото
Что изменится с 1 июля: возрастные маркировки, тарифы на электроэнергию и н
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
В Японии судят экс-руководителей АЭС «Фукусима-1»
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь