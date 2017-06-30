Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 97% купюр старого образца

«По информации на 1 июня из обращения изъято более 97% от суммы и около 60% от количества банкнот образца 2000 года, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 года. На руках у населения осталось 214 млн экземпляров банкнот, из них 90% (194 млн экземпляров) приходится на банкноты номиналом 100, 500 и 1 000 рублей. Белорусы продолжают сдавать старые банкноты в банки, но их объем с февраля значительно сокращается», — пояснили в Нацбанке.

Специалисты уточнили, что, как показывает мировой опыт, в кассы центральных (национальных) банков возвращается не более 50% банкнот мелкого номинала.

В Национальном банке банкноты образца 2000 года пересчитываются, проверяются на подлинность и платежность, а затем измельчаются и утилизируются. За время с июля прошлого года по май текущего уничтожено 400 т старых банкнот — это практически вся поступившая в Национальный банк денежная наличность образца 2000 года за указанный период. «Процесс уничтожения продолжится и будет завершен после поступления к нам последней банкноты образца 2000 года», — отметили в Нацбанке.

Основной объем денежной наличности старого образца поступил в Национальный банк до 1 января 2017 года. «С марта ежемесячные объемы поступлений не превышают 1% в общем объеме от уже поступивших в Национальный банк старых банкнот. В Нацбанк для обмена денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009-го в день обращаются в среднем от 2 до 10 человек (в Минске — порядка 7 человек, в областях — от 2 до 10 человек). Средняя сумма обмена составляет от Br15 до Br100 (в Минске — до Br30, в областях — от Br15 до Br100)», — рассказали в Нацбанке.

В банки, которые осуществляют обмен денежной наличности, поток обращений также сокращается. Если за январь 2017-го банки сдали в Национальный банк 9,2 млн банкнот образца 2000 года, то за май — всего 606 тыс.