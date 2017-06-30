Реконструкцией аварийного корпуса СФУ за 1,2 млрд рублей займется «Сибиряк»
Контракт заключен по начальной цене аукциона.
Контракт заключен по начальной цене аукциона.
Реконструкцией аварийного
Финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета. Контракт заключен по начальной цене аукциона — 1,18 млрд рублей.
Согласно контракту, «Сибиряк» до 1 декабря 2018 года должен построить на месте аварийного корпуса фактически новое здание: проложить необходимые коммуникации, укрепить или залить заново фундаменты, возвести стены, уложить кровлю, установить все необходимые системы жизнеобеспечения и оборудование (связь, лифты), провести благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Еще в 2014 году
УСК «Сибиряк» — одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал компании — более 1,9 млрд рублей, 75% которого принадлежит генеральному директору «Сибиряка», депутату горсовета Красноярска Владимиру Егорову.