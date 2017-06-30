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10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Реконструкцией аварийного корпуса СФУ за 1,2 млрд рублей займется «Сибиряк»

Контракт заключен по начальной цене аукциона.

Реконструкцией аварийного лабораторно-учебного корпуса Сибирского федерального университета займется строительная компания «Сибиряк». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета. Контракт заключен по начальной цене аукциона — 1,18 млрд рублей.

Согласно контракту, «Сибиряк» до 1 декабря 2018 года должен построить на месте аварийного корпуса фактически новое здание: проложить необходимые коммуникации, укрепить или залить заново фундаменты, возвести стены, уложить кровлю, установить все необходимые системы жизнеобеспечения и оборудование (связь, лифты), провести благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Еще в 2014 году учебно-лабораторный корпус признали аварийным и закрыли его для посещений. Специалисты обнаружили в здании трещины, а рядом с ним произошли подвижки грунта. 6 августа 2014 года здание частично обрушилось. В качестве одного из вариантов руководство института рассматривало возможность полностью снести аварийный корпус и построить на его месте новое здание по проекту повторного применения.

УСК «Сибиряк» — одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал компании — более 1,9 млрд рублей, 75% которого принадлежит генеральному директору «Сибиряка», депутату горсовета Красноярска Владимиру Егорову.

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