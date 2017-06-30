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10:17 (мск), источник: "Российская газета"

Первые туристы из России отправятся на теплоходе в КНДР

Первая группа туристов из России отправится из Владивостока в безвизовую поездку в северокорейский порт Раджини на теплоходе, который начал курсировать между двумя странами месяц назад.

Источник: AP 2017

— Первая группа отправляется в пятницу на пароме ManGyongBong. Также сформированы группы на июль, — сообщила «Интерфаксу» сотрудница приморской туркомпании, которая организует туры.

По ее словам, прежде на пароме в Раджин российские туристы отправлялись поодиночке. Для визита в свободную экономическую зону Расон, к которой относится порт, виза не нужна.

Средняя стоимость путевки — 27 тысяч рублей. В программе тура — экскурсии, посещение достопримечательностей, концерт детского ансамбля и другое.

Большой интерес к путешествию проявили этнические корейцы — в день от них приходит до 10 обращений, отметила представитель турфирмы. Туром уже интересовались граждане Белоруссии, Венгрии, Германии.

Справка «РГ».

Паром ManGyongBong начал выполнять рейсы между Раджином и Владивостоком 18 мая этого года. Судно способно вместить 193 туриста и до 1500 тонн груза. Из северокорейского порта Раджин оно выходит каждую среду, из Владивостока — каждую пятницу.

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