С 1 июля татарстанцы станут больше платить за коммунальные услуги

Как сообщает Госкомитет РТ по тарифам, на 4,2% вырастет плата за коммунальные услуги в Татарстане.

— Согласно действующему законодательству тарифы на регулируемые виды услуг подлежат изменению с 1 июля, но в пределах установленных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, — сообщили в ведомстве.

Так, цена на газ подорожает на 3,9% — до 5,48 руб./куб. м. (с учётом НДС). Тариф для населения на электричество составит 3,56 руб./кВтч (с НДС), подорожает на 3,8%. А вот тариф на тепловую энергию с 1 июля вырастет на 2,2% и составит 1648,86 руб./Гкал (с НДС).

Кроме того, повышения цен коснется и водоснабжения и водоотведения. Холодная вода подорожает на 3,5% — 23,70 руб./куб. м (с НДС), канализация — на 3,8% (17,36 руб./куб. м (с НДС).