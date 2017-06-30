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10:35 (мск), источник: Вести Приморье

Более 10,7 тысяч работающих приморцев вывели «из тени»

Почти 10,8 тысяч человек, работающих без оформления трудовых отношений, выявлено с начала года в Приморье. Около 3,2 тысяч «неформалов» попали в поле зрения проверяющих в ходе месячника по легализации трудовых отношений.

Итоги профилактической работы по неформальной занятости обсудили участники межведомственной комиссии, прошедшей в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в отношении 10,7 тысяч работников удалось добиться официального трудоустройства. Хорошо поставлена работа в этом направлении во Владивостоке и Находке. Недостаточно активно официальным трудоустройством занимаются в Дальнереченском и Хасанском районах края.

Главная задача, которую организаторы месячника озвучивали перед его началом — широкое информирование жителей края о тех неприятностях, которые несет неформальная занятость. В наиболее посещаемых общественных местах — многофункциональных центрах, центрах занятости населения, многоквартирных домах, органах местного самоуправления, центрах развития предпринимательства, управляющих компаниях, образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, общественном транспорте, торговых центрах, продуктовых и продовольственных рынках, были помещены информационные листки с указанием служб, которые могут помочь разобраться в этих вопросах. Дополнительно были организованы консультации для работников и работодателей по вопросам трудовых отношений во всех муниципальных образованиях края.

В числе многочисленных мероприятий месячника — анонимный опрос населения по проблеме «серых» схем в трудоустройстве и выплате заработной платы. В департаменте отмечают, что в этом году приморцы более охотно отзывались на предложение ответить на вопросы анкеты. Удалось собрать и обработать 13,6 тысяч анкет. В прошлом году участие в анкетировании приняли 8,5 тысяч человек.

По результатам анкетирования сформирован список организаций, где, по мнению жителей края, нарушается трудовое законодательство. В итоге в списке оказалась 381 организация. В 2,3 раза больше, чем удалось зафиксировать в прошлом году.

«Однако, это говорит лишь о том, что нарушителей стали чаще выявлять. После уточнения данных список будет направлен в контрольно-надзорные органы Приморского края», — утверждают специалисты.

Напомним, что активная борьба с трудоустройством без официального оформления началась в регионах в 2015 году. В январе Правительство РФ поставило перед регионами задачу максимально снизить показатели неформальной занятости.

Как считает вице-губернатор края Павел Серебряков, важно не только фиксировать нарушения работодателей, выводить такие организации «из тени».

«Задача власти, общественности, средств массовой информации — сформировать среди граждан негативное отношения к такому виду деятельности. Чем больше люди понимают проблему, чем лучше информированы о своих правах, тем требовательнее могут общаться с руководством своих предприятий», — подчеркивает он и напоминает об административной ответственности за несоблюдение трудового, бюджетного и налогового законодательства.

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