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12:07 (мск), источник: Деловое сообщество

Авиарейсы «Победы» из Ростова в Тбилиси и Баку восстановят в конце сентября

С 25 и 26 сентября соответственно авиакомпания-лоукостер «Победа» восстановит рейсы из Ростова-на-Дону в Тбилиси и Баку. Об этом сообщает ресурс «Ростов-Транспорт».

Данные направления «Победа» перестала обслуживать с конца мая, объяснив летний перерыв необходимостью высвободить самолёты для более востребованных курортных направлений.

Вылеты в столицу Грузии из Ростова будут четыре раза в неделю: по понедельникам, средам и воскресеньям в 16:05, по пятницам — в 15:40, а в Баку — по вторникам, четвергам и субботам, в 16:05. Билеты на рейсы можно купить уже сейчас.

Первоначально «Победа» начала выполнять рейсы из Ростова в Баку и Тбилиси в ноябре 2016 г. Рейсы очень быстро стали популярными: загрузка каждого борта была близка к 100%. Это объясняется еще и тем, что на данных направлениях лоукостер обслуживает немалую долю транзитных пассажиров, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга.

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