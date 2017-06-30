Авиарейсы «Победы» из Ростова в Тбилиси и Баку восстановят в конце сентября
С 25 и 26 сентября соответственно
С 25 и 26 сентября соответственно
Данные направления «Победа» перестала обслуживать с конца мая, объяснив летний перерыв необходимостью высвободить самолёты для более востребованных курортных направлений.
Вылеты в столицу Грузии из Ростова будут четыре раза в неделю: по понедельникам, средам и воскресеньям в 16:05, по пятницам — в 15:40, а в Баку — по вторникам, четвергам и субботам, в 16:05. Билеты на рейсы можно купить уже сейчас.
Первоначально «Победа» начала выполнять рейсы из Ростова в Баку и Тбилиси в ноябре 2016 г. Рейсы очень быстро стали популярными: загрузка каждого борта была близка к 100%. Это объясняется еще и тем, что на данных направлениях лоукостер обслуживает немалую долю транзитных пассажиров, которые летят из Москвы и