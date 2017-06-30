Авиарейсы «Победы» из Ростова в Тбилиси и Баку восстановят в конце сентября

Данные направления «Победа» перестала обслуживать с конца мая, объяснив летний перерыв необходимостью высвободить самолёты для более востребованных курортных направлений.

Вылеты в столицу Грузии из Ростова будут четыре раза в неделю: по понедельникам, средам и воскресеньям в 16:05, по пятницам — в 15:40, а в Баку — по вторникам, четвергам и субботам, в 16:05. Билеты на рейсы можно купить уже сейчас.