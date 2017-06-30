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10:15 (мск), источник: РИА Крым

В ФАС рассказали, какими должны быть цены на бензин в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости (Крым). Владельцы крымских автозаправочных станций должны снизить цены на бензин в среднем на один рубль за литр, чтобы стоимость топлива в регионе соответствовала среднероссийскому уровню.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью «Коммерсант.ru» рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин.

«Если мы будем сравнивать (стоимость бензина — ред.) с ценой Краснодарского края, то на 25 июня Аи-92 там стоил 38,69 руб. за литр, а в Крыму — 40,1 руб., в Севастополе — 39,9 руб. По Аи-95 цена в Краснодаре была 41,1 руб., в Крыму — 42,1 руб., в Севастополе — 42,40 руб. Потенциал снижения — где-то рубль», — отметил представитель ФАС.

По словам Махонина, сегодня маржинальность крымских АЗС выше, чем у участников рынка в остальных регионах страны. Поэтому потенциал для установления цены на АЗС в Крыму на уровне среднероссийского есть.

«Мы настроены решительно. И, где требуется, готовы оказать помощь сетям АЗС с точки зрения снижения затрат с переправой, с инфраструктурой, с биржей. Если наши коллеги не поймут по-хорошему, то мы будем разбираться по законодательству, не исключая привлечения правоохранительных органов для решения таких локальных задач», — подчеркнул он.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пригрозил продавцам бензина в Крыму «безумными штрафами» за необоснованно высокие цены. По его мнению, цены на бензин в Крыму должны быть близки к московским.

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